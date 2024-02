Open day all’Università. Martedì 20 tante iniziative

Oltre duemila iscritti all’open day dell’Università di Siena e le prenotazioni sono ancora aperte. Il 20 febbraio l’Università di Siena si presenta alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle scuole superiori con l’Open Day, la giornata dedicata a conoscere e approfondire i percorsi di studio, i servizi, le opportunità, le sedi e gli sbocchi professionali dei corsi di laurea offerti dall’Ateneo a Siena, Arezzo e Grosseto e San Giovanni Valdarno. L’evento annuale di orientamento offre l’opportunità ai giovani di entrare in contatto con i docenti dell’ateneo, i ricercatori e gli studenti tutor. Si potranno ottenere informazioni dettagliate sui 34 corsi di laurea triennale e i 6 corsi a ciclo unico, oltre ai 38 corsi di laurea magistrale che costituiscono l’ampia offerta formativa dell’ateneo.

Quest’anno saranno due le sessioni che sarà possibile seguire, alle 9.30 e alle 11.30, in tutte le sedi universitarie. Si terranno le presentazioni dei corsi di laurea e dei servizi offerti. Gli interventi saranno tenuti da docenti e dagli studenti tutor. Sarà possibile esplorare le strutture didattiche, i laboratori e le biblioteche e approfondire anche le prospettive occupazionali specifiche di ciascun corso di laurea.

Le studentesse e gli studenti tutor condivideranno le proprie esperienze di mobilità internazionale, illustreranno i servizi e le strutture dell’ateneo e saranno a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti. "Siete adesso chiamati a fare una scelta di vita importante, quella del percorso universitario – il rettore Roberto Di Pietra ha anticipato il messaggio che darà martedì ai ragazzi –. Non tutti avrete le idee chiare, ma non vi dovete preoccupare, è difficile averle alla vostra età. Durante la carriera universitaria avrete modo di definire meglio il percorso di studi sulla base dei vostri interessi. Con i nostri servizi di orientamento vogliamo accompagnarvi durante il percorso e supportarvi nel miglior modo possibile".

Alcuni appuntamenti saranno fruibili anche online. Esternamente alle aule saranno attivi dei desk per colloqui individuali, informazioni sui corsi di laurea magistrale e dimostrazioni su attività di laboratorio. Al momento le registrazioni agli appuntamenti hanno già superato la cifra dei duemila iscritti, mentre per partecipare da remoto non è prevista la segnalazione della presenza.

Tutti gli aggiornamenti, il programma completo degli appuntamenti e le modalità per partecipare in presenza o da remoto sono consultabili sul sito web dell’Università.