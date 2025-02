Open day all’Università. L’esercito dei tremila per 81 corsi di laurea

Tremila future possibili matricole hanno partecipato all’Open day dell’Università di Siena che ieri ha aperto le porte di poli e biblioteche agli studenti delle scuole superiori, per l’orientamento: è partita così la campagna d’immatricolazione 2025-2026 dell’ateneo. In ognuna delle sedi dell’Università, studenti tutor e professori hanno accolto i ragazzi che sosterranno la maturità quest’anno per rispondere alle loro domande e accompagnarli alla scoperta delle strutture e degli oltre 81 corsi di laurea dell’ateneo senese. "L’Open Day è un punto di partenza, che sarà seguito da molte altre iniziative nel corso dei prossimi mesi – ha commentato il rettore Roberto Di Pietra –. Abbiamo oltre tremila studenti prenotati per visitare l’Ateneo, provenienti da diversi istituti scolastici della provincia di Siena e di quelle limitrofe. L’Open Day si svolge contemporaneamente nelle varie sedi dell’ateneo: Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno". I tremila iscritti sono in linea con il numero dell’anno scorso e lasciano intravedere una buona e costante capacità di attrazione dell’Università di Siena. Sono stati illustrati tre nuovi corsi di studio. Sarà attivata la laurea triennale in ‘Biotech engineering for health’, mentre la sede di Arezzo ospiterà il nuovo corso triennale in ‘Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile’ e della laurea magistrale in ‘Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza’. "Per attrarre nuovi studenti puntiamo sulla ricchezza dell’offerta formativa, che riguarda le lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico. Con i tre nuovi corsi in partenza dall’anno prossimo l’offerta formativa si arricchirà ulteriormente - ha detto il rettore Di Pietra -. Sono gli stessi ragazzi a fare molte domande riguardo il contenuto dei percorsi formativi, che ovviamente interessa loro particolarmente, anche se gli aspetti di vivibilità legati alla città non sono secondari". Per rispondere alle molte domande degli studenti e per dare ciascuno la giusta attenzione l’università ha allestito appositi desk in cui gli studenti tutor si sono messi a disposizione dei ragazzi in visita per colloqui individuali.