Open Day alla Scuola Edile "Porte aperte ai giovanissimi"

Open Day e porte aperte alla Scuola Edile di Siena martedì dalle 10 alle 16 con il titolo ‘Costruisci il tuo futuro’: un invito, a conoscere la Scuola Edile, la sua sede, organizzazione e offerta. Il messaggio è rivolto a tutti, in particolare ai giovani tra i 14 e i 18 anni: un’opportunità per avvicinarsi ai prossimi percorsi formativi della Scuola Edile di Siena e informarsi sulle occasioni di lavoro nel settore. I corsi inizieranno a settembre; al termine, ogni partecipante riceverà l’attestato di operatore edile Circular Buildings, cioè l’abilitazione a lavorare nell’edilizia per la transizione verde e digitale

Martedì i giovani potranno cimentarsi in esperienze pratiche per alcune attività del mondo dell’edilizia. Sono previste simulazioni. Sarà allestito uno spazio dedicato alla realtà virtuale; saranno effettuate prove con un simulatore per escavatore. Sarà una giornata intensa alla Scuola Edile, dove sarà presentato il programma, in collaborazione con Azienda Usl Toscana Sud-Est, del metodo ‘Feedback’ per gli Escavatori in edilizia: il progetto per la partecipazione diretta dei lavoratori alla ricostruzione del loro percorso lavorativo.

Apertura dei lavori, alle 9,30. Si parlerà di occupazione, tecnologie, sicurezza, delle fasi tecniche. Sono previsti interventi di esperti, di rappresentanti delle forze sociali, della Usl Sud-Est, dell’Inail, di altri. Nel pomeriggio sono previste prove pratiche.