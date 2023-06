"Open Day alla Giunta di Siena, il Sindaco Fabio presenta i progetti"

E’ stata una presentazione dalle modalità inedite quella avvenuta ieri in sala delle Lupe a Palazzo pubblico, dove il sindaco Nicoletta Fabio (foto) ha fatto gli onori di casa, lasciando poi la parola alla sua giunta in una sorta di Open Day: "Siamo già al lavoro per Siena con impegno e dedizione – ha detto – con una squadra coesa e determinata". "Nessuna delega è fine a se stessa – ha rimarcato il primo cittadino –. Attraverso le relazioni quotidiane all’interno della Giunta, si creano le condizioni per il governo della città. Ci sono già tante questioni da affrontare e per questo ci siamo già messi al servizio di Siena, grazie anche alla piena e fattiva collaborazione della macchina comunale. Dialogo e confronto con i cittadini, impegno, passione e serietà nel lavoro quotidiano: queste saranno le peculiarità che caratterizzeranno il nostro mandato amministrativo", ha concluso il sindaco. Fabio quindi ha lasciato spazio ai suoi assessori: ciascuno ha illustrato le priorità a cui sta lavorando e i progetti per il futuro. Tante sono le sfide del mandato. E diversi sono gli approcci: c’è chi arriva in ufficio la mattina presto per "studiare le carte" come Massimo Bianchini e chi sta effettuando sopralluoghi sul territorio come Barbara Magi e Vanna Giunti. Porte aperte ai cittadini nell’ufficio di Michele Capitani, mentre Giuseppe Giordano tiene i rapporti con istituzioni sanitarie e Università, collaborando con Micaela Papi nella valorizzazione del terzo settore. L’avvocato Riccardo Pagni, in attesa di un dirigente, cerca di gestire i meccanismi del Bilancio. Enrico Tucci è già operativo nel campo delle partecipate, mentre Lorenzo Lorè attende di capire le mosse del presidente della Robur.