Open day a scuola. S’inizia il 18 dicembre con la ’Policarpo’

L’Istituto Comprensivo "San Bernardino da Siena" apre le porte per accogliere le famiglie dei futuri nuovi studenti in occasione degli Open day che si terranno nei tre plessi scolastici fra dicembre e gennaio. Lunedì 18 dicembre dalle 17 alle 18 Open Day alla Scuola cdell’Infanzia “Policarpo Bandini”, nel centro storico della città, ma rinnovata e moderna nei suoi spazi e nei suoi arredi. Il giorno seguente, martedì 19, dalle 17 alle 19, si apriranno le porte della Scuola Secondaria di primo grado "San Bernardino da Siena" i cui docenti presenteranno la scuola e la sua organizzazione didattica per l’anno scolastico 2024-2025, con il fiore all’occhiello costituito dallo storico percorso musicale.