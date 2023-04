’Ondeon’, dal 15 cittini sul palco

Sabato 15 e domenica 16 aprile il sipario del Teatro dei Rozzi tornerà ad aprirsi sui bambini delle 17 contrade che finalmente torneranno a calcare il palcoscenico diventando i protagonisti indiscussi di Ondeon, lo spettacolo organizzato dall’Onda. Ondeon, dopo oltre quarant’anni di storia, continua a fare da sfondo alla vita contradaiola di ciascun bambino e, anche nell’edizione 2023 promette di regalare divertimento ed emozioni. La formula dei due giorni rimane quella di sempre: quattro spettacoli suddivisi tra sabato 15 e domenica 16 aprile. I piccoli attori calcheranno il palcoscenico in quest’ordine: sabato 15, dalle 15 alle 17, sarà la volta di: Aquila, Tartuca, Torre e Bruco. Dalle 18 alle 20 toccherà a: Pantera, Valdimontone, Selva e Nicchio. Ad aprire lo spettacolo di domenica 16 sarà l’Istrice, alle ore 15, seguita da Drago, Civetta, Lupa e Giraffa. La seconda parte, alle 18, vedrà protagonisti, nell’ordine, i bambini del Leocorno, dell’Oca, della Chiocciola e dell’Onda. Anche quest’anno il manifesto di Ondeon è stato scelto tra i bellissimi disegni realizzati dai bambini delle 17 contrade. E’ quello dei piccoli della Pantera che sono riusciti a trasmettere un bellissimo messaggio di unione: le Contrade che si tengono per mano! La miglior rappresentazione dell’amicizia tra bambini di diverse Contrade e del concetto di ’consorelle’. Valori che sono perfettamente aderenti a quelli di Ondeon e che gli addetti ai piccoli si impegnano costantemente ad insegnare.

"Abbiamo deciso - si legge in una nota dell’Onda – di ripartire anche da dove ci eravamo fermati ovvero dal Manifesto di Ondeon 2020 che non è mai andato in scena a causa della pandemia, realizzato dai bambini della Lupa".