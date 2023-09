Onda, confermato il capitano Toscano: "Ancora più motivato e determinato"

di Laura Valdesi

SIENA

"La prima domanda che mi sono posto è se avevo ancora maggiore motivazione, determinazione ed entusiasmo per continuare a fare il capitano. La risposta dentro di me è stata più che positiva", svela Alessandro Toscano confermato lunedì sera dall’Onda con l’86% dei consensi alla guida dello staff Palio per il biennio 2024-2025. Un segnale forte, di continuità, che il popolo di Malborghetto ha lanciato visto che è stato eletto per la prima volta nel dicembre 2015, vincendo il Palio il 16 agosto 2017. "Sento ancora più forte, se possibile, il senso di responsabilità e l’onore nel ricoprire questo importante incarico della Contrada", sottolinea Toscano.

Come farà capitano a fare di più per la sua Contrada?

"Cercando di curare ancora meglio alcuni dettagli della strategia impostata"

Quest’ultima passa anche per Giovanni Atzeni?

"Passa per il rapporto con Contrade e con fantini".

C’è un legame forte, questo è innegabile, con Tittia e anche Brigante.

"Certo, sono due fantini con i quali c’è un rapporto molto buono, come lo hanno anche altre Consorelle. la nostra ambizione è di poterli montare ma c’è feeling anche con altri professionisti".

Che biennio sarà per l’Onda il prossimo? All’attacco?

"Due anni in cui cercheremo di fare di tutto per poter vincere il Palio".

La strategia, come si diceva prima, è stata implementata nel corso degli anni.

"Quella che può cambiare è semmai la tattica rispetto alle situazioni che si vengono a creare".

Cosa ha tratto di prezioso da questa stagione che servirà per la prossima dove l’Onda è sul tufo di diritto ad agosto?

"Abbiamo visto la conferma di due importanti fantini, Tittia e Brigante, hanno dimostrato il loro valore. L’Onda ha buoni rapporti con loro, come detto, quindi è stata una stagione positiva anche se non abbiamo raggiunto il successo diretto".

Fantini giovani a cui Malborghetto strizza l’occhio?

"Sì, c’era prima, c’è oggi. E’ un fantino in cui crediamo tanto. Chiaro che ci devono essere le condizioni per poterlo vedere con il nostro giubbetto facendolo debuttare".

Cavalli, guardiamo alla stagione futura.

"C’è un eccellente parco equino, dobbiamo esserne orgogliosi. Ci sono tante persone che dedicano risorse e denaro a questo".

Ma sulle sanzioni a chi non li presenta?

"Come tutte le nuove regole vanno conosciute nell’implementazione, e se c’è qualcosa da cambiare o tutto da confermare, credo che occorra un approfondimento specifico da parte delle persone competenti".

L’avversaria?

"E’ forte, molto presente nel Palio. Sicuramente una rivale che merita il nostro rispetto ma faremo di tutto per non farla vincere nel Campo".

Parliamo dello staff Palio. Tra i mangini confermati Jacopo Castagnini e Mirko Gentilini.

"Purtroppo non ha dato la disponibilità per impegni professionali a proseguire Luca Vigni, grande mangino e persona, grande supporto dato a me e alla Contrada. Ho chiamato Guglielmo Ascheri che ha accettato con entusiasmo, motivazione e umiltà questo incarico".

La promessa fatta all’Onda dopo l’elezione?

"Che metterò in questi due anni ancora più motivazione, determinazione, entusiasmo nell’elevare l’Onda ai massimi livelli".