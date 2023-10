On line i dati per richiedere Isee e agevolazioni fiscali I cittadini di Siena possono richiedere on-line i dati dei rapporti con Poste Italiane per l'elaborazione dell'attestazione ISEE. Basta accedere al sito Poste.it con le proprie credenziali per ottenere in tempo reale il documento con saldo e giacenza media.