Omicidio preterintenzionale Centenaria morta, cambia il reato contestato alla figlia

di Laura Valdesi

SIENA

Non era certo quella l’intenzione della donna. Figuriamoci se intendeva uccidere l’anziana madre che viveva con lei. La procura di Siena ipotizza infatti, ma siamo ancora nella fase preliminare dell’inchiesta in cui prevale la presunzione di innocenza per l’indagato, il reato di omicidio preterintenzionale nei confronti della figlia della ultracentenaria di Montalcino morta lunedì alle Scotte dove era ricoverata dal 3 aprile scorso. Dal comportamento della donna sarebbe in sostanza derivata una conseguenza, il decesso appunto, più grave di quella voluta. Ad indurre la procura a cambiare il reato da lesioni dolose aggravate dal legame di parentela in quello di omicidio preterintenzionale sarebbe stata appunto la morte della pensionata che aveva lavorato a lungo all’ospedale di Montalcino. E che appartiene ad una famiglia molto apprezzata nella zona.

Tanti si chiedono in paese quando si svolgeranno i funerali di Aurelia Bianchini, che avrebbe compiuto 102 anni il 13 maggio. Certo dopo l’autopsia fissata venerdì alle Scotte. Il consulente del pm Valentina Magnini è il medico legale Valentina Bugelli dell’Asl di Grosseto che, tra l’altro, si è occupata della strage dei ciclisti a Braccagni. Non si sa ancora invece quale professionista verrà nominato dall’indagata attraverso i suoi avvocati Massimiliano Tozzi e Alessandro Buonasera per seguire la vicenda giudiziaria e difendersi, dimostrando la propria innocenza. Tutto ruota, come già emerso, attorno alle lesioni riscontrate sul corpo dell’ultracentenaria quando la badante entrò in casa e la trovò in terra. La procura vuole sapere l’origine e capire se esiste un nesso di causa-effetto fra queste ultime e la successiva morte della pensionata.