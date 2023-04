Omicidio di Largo Sassetta: il 3 luglio la Corte di assise, zio e nipote rischiano l’ergastolo

Siena, 7 aprile 2023 – L’ultimo processo in Corte d’assise a Siena si era concluso il 12 gennaio 2021 con l’assoluzione del postino di 92 anni, Casimirro Delli, che strangolò la moglie Neda nella casa di Poggibonsi. Non era capace di intendere di volere, stabilì il perito. Due anni di libertà vigilata per lui con obbligo di firma dai carabinieri e prosecuzione delle cure. Era stato una sorta di omicidio ’liberatorio’, emerse nel dibattimento. A due anni e mezzo di distanza sarà formata un’altra Corte di Assise per il delitto di Anna Maria Burrini, 81 anni, la donna senese che affittava le camere dell’appartamento in Largo Sassetta soprattutto a stranieri.

Trovata senza vita – strangolata con un laccio da scarpe, sostiene la procura – nella camera da letto il 26 settembre scorso. E derubata dei gioielli preziosi che teneva nella sua stanza. Il pm Sara Faina, che ha condotto in maniera serrata l’inchiesta insieme alla Squadra mobile, ha infatti chiesto al giudice il giudizio immediato per il 39enne ucraino che faceva l’operaio saldatore difeso dall’avvocato Manfredi Biotti, sempre in carcere a Santo Spirito per omicidio e rapina pluriaggravata. Stessa accusa per la nipote dell’uomo, 25 anni, come lui ucraina e nella vita addetta alle pulizie, che aveva riferito agli investigatori come proprio lo zio sarebbe stato l’autore materiale del delitto della pensionata. La giovane, assistita dall’avvocato Francesco Paolo Ravenni, è tornata in carcere martedì sera per aver violato le regole stringenti della detenzione domiciliare.

Il giudice ha accolto la richiesta del pm Faina di saltare l’udienza preliminare per cui è già stata fissata la prima udienza della Corte di Assise: sarà il 3 luglio prossimo. Un’udienza di smistamento per l’ammissione delle prove e le questioni preliminari che vede al centro, come detto, solo zio e nipote. Le accuse sono particolarmente gravi. E se venisse contestata la premeditazione potrebbero rischiare l’ergastolo. Sarà dunque uno dei processi da seguire attentamente. Che il pm Faina, nonostante il trasferimento alla procura di Parma, continuerà con forte probabilità a portare avanti. Interessante anche conoscere come chiuderà il cerchio la procura per quanto riguarda gli altri indagati di questo giallo anche se solo per questioni satelliti in cui si parla soprattutto di ricettazione dei gioielli rubati all’anziana, a partire dalla collana del valore di circa 20mila euro trovata nascosta in un barattolo d’orzo in una casa a San Miniato.