Siena, ricettano collana di oro e diamanti di una donna uccisa. Due giovani patteggiano

Siena, 16 giugno 2023 – Nuovo colpo di scena nell’inchiesta sull’omicidio di Largo Sassetta. Il movente del delitto, secondo la procura, sarebbero stati soldi e gioielli che Anna Maria Burrini teneva nella sua abitazione dove affittava stanze anche agli stranieri. A sparire era stata una collana di particolare valore, 20mila euro. Circa 80 grammi di oro ed un poker di diamanti favolosi che la rendevano, a colpo d’occhio, quasi troppo bella per essere vera. Un gioiello che è spuntato, nel marzo scorso, dentro il barattolo dell’orzo nella casa di un 22enne senese. Che era stato arrestato per l’ipotesi più grave di ricettazione (scatta in presenza di cose frutto di rapina aggravata) della collana ma anche per il panetto di hashish più varie dosi di stupefacente trovate dalla polizia, insieme ad un bilancino di precisione. Appena due mesi ed il 22enne ha chiuso il conto con la giustizia patteggiando con il consenso del pm una pena di 2 anni. Era assistito dagli avvocati Laura Franci e Marta Pacchierotti ma non si trovava in aula dove a sostenere l’accusa è stato il procuratore Nicola Marini.

Si è scoperto solo ieri in udienza che, in realtà, un altro ventenne senese è stato accusato di concorso in ricettazione sempre per la vicenda della collana. Lui era in tribunale con il suo avvocato quando è stata pronunciata la sentenza dopo la richiesta di patteggiamento: un anno e 4 mesi. Avrebbero scoperto insieme, casualmente secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, il gioiello all’interno di un motorino nella zona nord della città. Certo non sapevano a chi apparteneva, che era stata portata via ad una pensionata di 81 anni strangolata con un laccio da scarpe. Non credevano neppure che fosse un oggetto di valore anche se era stata presa finendo appunto nascosta dentro il barattolo d’orzo dove poi l’ha rinvenuta durante la perquisizione la polizia.

Si chiude dunque così l’inchiesta-costola di quella per l’omicidio di Anna Maria Burrini che approda in Corte d’Assise il 3 luglio.