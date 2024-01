Omaggio alle vittime dell’Olocausto: "Il ricordo resista nel tempo"

"Come istituzione abbiamo il dovere di raccontare". Questo il messaggio del sindaco Nicoletta Fabio nel Consiglio comunale dedicato al Giorno della Memoria. "La comunità ebraica senese era una delle più antiche e integrate dell’intero territorio nazionale ed ebbe il secondo pogrom della sua storia, il primo avvenne nel 1800 durante l’occupazione francese, con il rastrellamento della notte tra il 5 e il 6 novembre 1943, quando 15 ebrei vennero arrestati e deportati nei campi di concentramento. Molti riuscirono a nascondersi per tempo, tra questi alcuni sono riusciti a ricostruire la storia di quei giorni nefasti che cambiarono per sempre il volto della storia – le parole del sindaco –. E’ compito delle istituzioni, ma non solo, ricordare che la libertà e l’uguaglianza, insieme alla dignità di ciascuno e alla promozione della pace, devono rappresentare valori di riferimento per la società. La memoria della Shoah, non è un fatto che riguarda solo gli ebrei, ma è un fatto universale che riguarda tutta l’umanità".

Ad aprire i lavori, l’intervento di Massimo Bianchi, docente del Dipartimento di Scienze politiche e Internazionali dell’Ateneo, sul tema ’Per una riflessione sulla Shoah. Uno sguardo sull’Italia e al caso senese’. Dopo l’excursus storico dalle leggi razziali alle deportazioni, Bianchi ha voluto ricordare chi aiutò gli ebrei a nascondersi nel territorio di Siena, citando Moshe Bejski, ideatore dell’onorificenza di ’Giusto tra le Nazioni’: "L’esperienza di un genocidio produce una doppia responsabilità: il dovere di ricordare le vittime e quello di non dimenticare chi ha rischiato la vita per salvarle".

Emozione nelle parole dei consiglieri comunali. Gabriella Piccinni del Pd ha evidenziato "il nesso tra stupro di guerra e genocidio": "Lo stupro di guerra è una realtà che è stata a lungo sottovalutata e taciuta e che solo a fatica sta emergendo come verità. Le cose possono cambiare. A questo serve la memoria, a sostenere il cambiamento".

Monica Crociani, FdI, ha lanciato un appello: "Evitiamo che il passato cada nell’oblìo e lavoriamo affinchè le nuove generazioni costruiscano il futuro". Concorde Francesco Mastromartino, Lega: "E’ importante ricordare. I giovani si facciano carico di costruire una nuova coscienza umanitaria". Leonardo Pucci, Le Biccherne, ha evidenziato: "Serve il coraggio di costruire un futuro di pace, affinché questa giornata non resti vuota e senza valore". Emanuela Anichini, FdI, ha ricordato il segno lasciato nella sua vita dal ’Diario di Anna Frank’, invitando tutti a "credere in valori alti e non divisivi", mentre la capogruppo Pd Giulia Mazzarelli ha sottolineato la necessità di "promuovere la cultura della pace nelle scuole". Alessia Pannone, FdI, ha ricordato l’importanza delle testimonianze dei supravvissuti all’Olocausto, Lorenza Bondi, FI, ha segnalato i rischi insiti nella "compiacenza" di fronte a certi comportamenti, indicando nella "tolleranza un antidoto alla folle presunzione di superiorità etnica". Secco Pierluigi De Angelis, FdI: "Salvare una vita è salvare il mondo", mentre Anna Ferretti (Progetto Siena) ha detto: "Tanti hanno fatto delazioni, quanto avvenuto deve insegnarci a non far ripetere certi eventi". Infine Chiara Parri, Sena Civitas, ha ricordato la sua visita ad Auschwitz; il capogruppo di FdI Bernardo Maggiorelli ha ribadito la vicinanza a Israele in guerra con Hamas, mentre Adriano Tortorelli (Progetto Siena) si è interrogato: "Cosa avrei fatto io in quei momenti?".