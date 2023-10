Omaggio a Don Milani Studiosi a confronto venerdì al Politeama

Don Milani al centro, questa settimana, del Festival pedagogico Lef. Venerdì alle 18 nella sala Set del Teatro Politeama di Poggibonsi, è in programma l’evento ’Testimonianze e i 100 anni di Don Milani’. Con Severino Saccardi (foto) e Pier Angelo Pedani che presentano il numero della rivista ’Testimonianze’ dedicato ai 100 anni di Don Milani. Ingresso libero. I venti contributi e i tre testi di archivio (Ernesto Balducci, Gian Paolo Meucci e Pietro Ingrao) si soffermano sui diversi aspetti della lezione del Priore di Barbiana e dicono "non di una memoria relegata nel passato, bensì di un insegnamento che è ancora vivo in relazione a problematiche e temi che tutt’oggi". Lef, giunto alla settima edizione, prosegue fino al 25 novembre con un pieno di date e proposte. È dedicato al mondo della scuola e pensato per coinvolgere una platea che va dagli studenti, al centro della riflessione che li vede adulti di domani, ai docenti, ai formatori, ai genitori, famiglie, e a chi ha a cuore la cultura, la formazione e i valori fondanti delle democrazie occidentali.

Fabrizio Calabrese