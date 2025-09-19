"Oltre il Ponte" all’attacco su ascensore e teleriscaldamento

“Oltre Il Ponte” lamenta ritardi di certe opere pubbliche non ancora funzionanti. Si parla dell’ "attuale impianto di illuminazione affidato in concessione nel 2016 e passato ad altro soggetto pochi anni dopo e spesso fuori uso, l’ ascensore “della Liccia” iniziato nel 2019 e spesso fuori uso, e poi l’ edificio dell’ ex Istituto per geometri che è stato rifinito solo al primo piano, nessuna notizia sulla costituzione del futuro centro giovanile che dovrebbe andare ad ospitare". Ed ancora la messa a norma dell’ex mobilificio Furzi bloccata ed inutilizzabile per tutti e per la scuola di pelletteria Mita. Sono questi alcuni dei progetti che “Oltre il Ponte” denuncia nel suo comunicato. "E in questa legislatura – continua la nota – il teleriscaldamento e il suo completamento che è stato presentato con esagerata e strumentale pubblicità fatta con cartelli elettorali a ridosso delle due elezioni del 2019 e del 2024". L’ opposizione chiede all’ amministrazione comunale di chiarire i templi in cui verranno completati questi lavori anche in vista degli impegni legati al finanziamento del Pnnr e sopratutto lo stato degli allacciamenti nell’ intero paese di Piancastagnaio. "Non si conosce ancora nulla - prosegue il comunicato - dopo oltre sei anni di attività del parziale impianto di teleriscaldamento costruito sulla gestione ordinaria di questo servizio ancora in regime di transitorietà: dalla fatturazione alla manutenzione: forse - si domanda il Ponte - per non scontentare eventuali e contrastanti appetiti? La legislatura si è consumata per il venti per cento e ci sono ancora tante cose da fare: alla maggioranza la responsabilità dell’ azione e della realizzazione del programma proposto agli elettori è da essi approvato: alla minoranza il compito di proporre, controllare e quando serve di denunciare errori e omissioni come è civile diritto della opposizione".

Giuseppe Serafini