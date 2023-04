Oltre all’inciviltà c’è il vandalismo Mensanello lancia la sua battaglia "Ribaltati e rotti due cassonetti"

"La bellezza del paesaggio nell’aria pura della campagna". Ci provano anche con l’ironia, i residenti di Mensanello, a smuovere le acque nella difficile situazione rifiuti che la piccola frazione collinare di Colle sulla provinciale 74 sta vivendo da settimane. "Non bastavano inciviltà e disservizio che si alimentano a vicenda, ora ci si mettono anche i vandali! – tuonano – Nella notte fra il 18 e il 19 aprile, qualche sconsiderato ha ribaltato due cassonetti dell’indifferenziato rendendoli, di fatto, inutilizzabili. Sono rimasti lì, sdraiati e inutili fino ad oggi (ieri -ndr) e i soliti incivili hanno pensato fosse normale e giusto ammassare i rifiuti all’esterno. Una discarica a cielo aperto in un centro abitato, un degrado opprimente per noi e deprimente per i turisti delle due strutture ricettive della frazione, tutti condannati a vedere una scena indecorosa ed a respirare un odore nauseante. Come al solito, alla fine è stato uno di noi, esasperato e armato di buona volontà, a turarsi il naso ed a buttare l’immondizia accumulata nei cassonetti dopo che sono stati rialzati. Un lavoro già fatto decine di volte al posto degli operatori, per il quale dovremmo essere pagati invece di pagare". Per i residenti, la difficile situazione di Mensanello è dovuta, oltre che all’inciviltà, al ritardo di molte settimane nell’installazione dei nuovi cassonetti ad apertura controllata. "Era lo scorso ottobre – raccontano – quando funzionari del Comune, polizia municipale e tecnici di Sei effettuarono un sopralluogo per il posizionamento, dicendoci che da lì a qualche giorno sarebbero stati messi i contenitori nuovi: sono passati sei mesi, ma i cassonetti sono sempre gli stessi, vecchi e malridotti. Però hanno l’apertura grande e ogni giorno arrivano qui non solo persone che non ci abitano, ma addirittura furgoni e autocarri aziendali per disfarsi di tanti grandi sacchi di rifiuti che non entrano nelle bocche dei cassonetti nuovi: in pochi minuti i raccoglitori sono pieni e chi arriva dopo lascia tutto al di fuori. Documentiamo la realtà, protestiamo e chiediamo aiuto da mesi, ma nell’indifferenza generale – concludono – Mensanello è come dimenticata, terra di nessuno, e noi residenti abbandonati a noi stessi".