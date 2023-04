Oltre 140 episodi: tanti sniffavano più volte al giorno

E’ come se fosse stata aperta la finestra su un mondo parallelo. Al di là dei riscontri e delle eventuali responsabilità, grazie all’operazione battezzata ’Edicola’, sono emerse vite profondamente condizionate dall’uso di stupefacenti. In particolare cocaina, che era infatti il core business dello spaccio. Persone che non riuscivano a farne a meno. Che, un giorno dietro l’altro, si approvvigionavano. Magari a volte era meno buona, altre invece la giudicavano migliore. Veniva assunta costantemente, anche per essere (o magari solo apparire) più brillanti. Un vortice nel quale, quando entri, a volte è davvero difficile uscire. Il prezzo di un grammo variava. A volte 80 euro, altre anche 45. Oppure 60. Sono oltre 140 gli episodi di spaccio – e dunque i capi di imputazione – contestati, a vario titolo, agli indagati. Che sono anche di Torrita e di Rapolano, di Buonconvento, di Chianciano, di Foiano della Chiana, sebbene la stragrande maggioranza viva a Sinalunga. Operai e piccoli artigiani, in linea di massima, tanti lavorano regolarmente in ditte della zona. C’è però anche chi un’occupazione non ce l’ha. Diversi hanno invece famiglia. Molti sono assuntori di droga però alcuni non ne facevano uso personale. Uno spaccato sociale che lascia di stucco. E deve far riflettere su dove sta andando la società.

La.Valde.