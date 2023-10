Olive, la raccolta dimezzata: "Produzione giù, qualità ottima"

Non certo una stagione memorabile. Quest’anno la raccolta delle olive in provincia di Siena non sarà di quelle che passeranno alla storia dal punto di vista quantitativo. La raccolta è partita, c’è chi deve ancora iniziare, ma durerà meno della media. Dipende comunque dalle zone, il panorama non è uniforme. Se i quantitativi sono bassi, la qualità, al contrario, per gli esperti si preannuncia ottima. E in effetti dai primi assaggi effettuati il prodotto è convincente anche se poi i gusti sono gusti e tra gli amanti dell’oro verde c’è chi preferisce un prodotto più delicato e chi quello con una nota maggiormente piccante.

La quantità, dicevamo, è l’aspetto più preoccupante. "La campagna attuale in termini quantitativi è difficile nelle aree interne della Toscana; in provincia di Siena le stime lasciano intendere una riduzione della produzione pari al 40-50% ma con una qualità che si preannuncia ottima. La Toscana è ampia e molto diversa quindi vi possono coesistere situazioni diverse, l’importante è mantenere in modo rigido il collegamento tra tipicità produttiva e varietà di olive". Così Giampiero Cresti, vicepresidente del Consorzio Olio Toscano Igp, ospite nei giorni scorsi a Trequanda, uno dei centri produttivi più rinomati in provincia, che ha ospitato la Festa dell’olio novo.

Cresti ha parlato del fenomeno degli abbandoni degli ulivi. "Abbiamo rilevato che negli ultimi dieci anni abbiamo perso circa il 30% di produzione regionale rispetto al decennio precedente. Questo è dovuto non alle minori conoscenze e tecnologie che sono sicuramente migliorate ma significa che abbiamo una quota importante di abbandoni. Si parla molto di sostenibilità, qualche volta ci si dimentica della sostenibilità economica". Le zone più delicate e difficili per la pianta di olivo soffrono di più e qui il turismo può dare una mano insieme a una comunicazione efficace.

L’oleoturismo è stato al centro di un incontro proprio a Trequanda, un fenomeno con prospettive di crescita anche nella Valdichiana senese. Bruna Caira della Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana Senese ha spiegato che "l’olio racconta questa terra e lo fa alle persone. Stiamo cercando di costruire dei momenti di formazione per le aziende del territorio, siamo a buon punto". Molto passerà dalle strategie del territorio, dalla volontà dei frantoi e delle realtà produttive di credere nell’accoglienza e di far vivere i loro spazi. Presente a Trequanda anche Luigi Caricato, giornalista e oleologo, uno dei massimi esperti in tema di olio.

L.S.