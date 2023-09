Olio, la produzione a picco: calo tra il 15 e 40 per cento, verso l’aumento del prezzo

Siena, 17 settembre 2023 – È allarme olio per una stagione che vedrà una riduzione della produzione dal 15 al 40 per cento, in base alle diverse zone del territorio. Una carenza dovuta al clima primaverile, quando le piogge nel periodo dello sviluppo dei frutti hanno influito negativamente sullo sviluppo del frutto. Minore quantità di olive e quindi di prodotto finale che preoccupa uno dei settori principi del territorio senese.

«Le piogge e temperature basse della primavera hanno portato a un ritardo nell’apertura del fiore, avvenuta intorno a giugno. Il perdurare del maltempo ha poi continuato a creare problemi – spiega Andrea Mangiavacchi, responsabile commerciale Azienda Bardi –. E per i pochi frutti presenti c’è stato poi bisogno di un ottimo sistema di irrigazione, data l’aridità estiva. Chi non ha a disposizione tali tecniche è andato a perdere un altro 20/25%. Noi abbiamo irrigazione a goccia nei campi e ipotizziamo un 20% di perdita".

Una situazione con cui sempre più il mondo agricolo deve fare i conti a causa del cambiamento climatico. Fondamentale quindi unire tradizione e innovazione con tecniche colturali che possano aiutare il settore.

Se a preoccupare è quindi la quantità di olio che arriverà quest’anno dal territorio senese, nessun dubbio sembra esserci sulla qualità, che si conferma ottima. E con una produzione in discesa, i costi di produzione ed energetici alti, c’è il rischio di un’impennata nei prezzi al consumatore. Allo stesso tempo il mercato dell’olio guarda anche a molti Paesi esteri, dove si dovrà cercare di far fronte alla richiesta, con conseguente diminuzione del prodotto per il consumatore locale.