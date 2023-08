Ok al lotto volàno del Policlinico di Siena: approvato il progetto definitivo

Approvato il progetto definitivo del lotto volàno, intervento strategico per l’ospedale Santa Maria alle Scotte per proseguire con le attività di ammodernamento e nuove edificazioni dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese previste dal masterplan 2023. La spesa totale per l’intervento è di circa 51 milioni di euro. Questi costi trovano copertura nei finanziamenti assegnati all’Aou Senese a valere su Pnrr, Piano Nazionale Complementare, Fondo Complementare Regionale su Pnnr, Fondo Opere Indifferibili e finanziamenti ex art 20.

L’edificio volàno si svilupperà su una superficie pari a circa 11mila metri quadri suddivisi su sette piani e articolati in 3 lotti. E’ un’opera propedeutica per avviare i lavori di adeguamento antisismico e antincendio delle strutture esistenti. In base ad un piano di trasferimenti scaglionato, qui saranno ubicate le degenze, le sale operatorie e la diagnostica per immagini dei lotti uno, due e tre. A regime, saranno trasferite qui importanti aree come le attività chirurgiche e interventistiche ad alta complessità e specializzazione.

"Stiamo andando avanti con le progettualità – spiega il direttore generale, Antonio Barretta –. Per il lotto volàno le operazioni di verifica del progetto definitivo si sono concluse ed è stato sottoscritto il contratto relativo ai servizi di progettazione e direzione lavori. Entro novembre, abbiamo stimato di poter effettuare le prime demolizioni per il cantiere che ospiterà il lotto volàno, nell’area tra il I e il II lotto, accanto al Dea".

"L’ospedale – prosegue Barretta – nei prossimi mesi inizierà a cambiare volto per diventare più funzionale e moderno. Presenteremo in dettaglio i progetti del masterplan aggiornati, lo stato di avanzamento e anche le innovazioni previste in relazione alle progettualità sull’efficientamento energetico e sul nuovo ingresso, nel corso di un incontro pubblico, insieme a tutti i sottoscrittori dell’accordo interistituzionale per le opere di ristrutturazione edilizia, interventi e progettualità di ammodernamento dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, firmato a marzo con Regione Toscana, Comune di Siena, Provincia di Siena, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Siena, Grosseto e Arezzo, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco-Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena. All’incontro, che si terrà il prossimo 29 settembre, alle ore 15 nell’aula magna dell’ospedale, sono invitati tutti gli stakeholders e i cittadini per massima condivisione e trasparenza su tutte le progettualità in corso".