Ok al gemellaggio con Cetinje

E’ ufficiale il gemellaggio tra il Comune di Siena e Cetinje, antica capitale reale del Montenegro. Lo ha votato il Consiglio comunale di Siena, non senza i rilievi di Pierluigi Piccini, capogruppo di ’Per Siena’: "Il Montenegro non parrebbe un Paese di interesse né in termini culturali né in termini economici, infatti non intende entrare a breve nell’Ue. Il gemellaggio sembra quindi senza senso, a meno che dietro non vi sia altro. Allora alzo le mani".

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Falorni, ha motivato dal punto di vista storico il senso del gemellaggio, mentre il sindaco Luigi De Mossi ha sottolineato: "Fra Siena e Cetinje si sono tenuti negli ultimi mesi una fitta corrispondenza e un calendario di incontri: è emersa la disponibilità reciproca a ogni collaborazione".