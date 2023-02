Oggi una conferenza sulle donne iraniane

Casole al fianco delle donne iraniane. "Donna, vita, libertà, cosa sta succedendo in Iran?" è il tema della conferenza in programma questo pomeriggio al centro congressi Stefano Grassini di Casole, che avrà per protagonista la giornalista iraniana Maryam Babak, per approfondire gli ultimi avvenimenti che stanno accadendo in Iran e che dallo scorso settembre sono sotto gli occhi dell’attenzione internazionale. Organizzato dall’assessore alla cultura Vittoria Panichi, l’incontro aprirà il ricco calendario di eventi, condiviso con il Centro Pari Opportunità della Valdelsa per la ricorrenza dell’8 marzo.