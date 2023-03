"Oggi tavolo al Ministero Stop a commissioni pos da 400 euro a negozio"

"Su pos e commissioni bancarie è il momento di passare ai fatti", così Leonardo Nannizzi, presidente di Confesercenti Siena, guarda al tavolo tecnico per il taglio delle commissioni sui pagamenti tramite Pos, convocato dal Ministero dell’Economia per oggi. Il tavolo aveva l’obiettivo di diminuire il peso delle commissioni bancarie applicabili sulle transazioni fino a 30 euro. "E’ un peso insostenibile per tante attività commerciali, specialmente quelle che vivono di piccole transazioni, e che su incassi dal margine ridottissimo subiscono un prelievo aggiuntivo fino all’1,4 per cento, se il cliente sceglie la moneta elettronica" osserva Nannizzi. "L’ago della bilancia è in mano al sistema interbancario, a chi determina le commissioni sulle piccole come sulle grandi transazioni. Ci aspettiamo l’esenzione per le transazioni sotto i 30 euro per le attività sotto i 400mila euro di fatturato".