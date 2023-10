Oggi squadriglie al galoppo in Piazza per i 200 anni della Scuola di cavalleria

Tocca anche Siena con una grande cerimonia in Piazza del Campo, oggi a partire dalle 9 fino alla tarda mattinata, la celebrazione dei 200 anni della Scuola di cavalleria, casa ’madre’ di tutti i reparti di cavalleria dell’Esercito italiano. Due le squadriglie (quattro binomi a cavallo) che stanno percorrendo l’intero Stivale. Una delle tappe, l’undicesima, interessa appunto la provincia di Siena e il capoluogo, città simbolo del Palio (nella foto i militari ieri in Banchi di sotto). Venerdì è stato percorso il tratto da Castellina in Chianti a Siena, passando per Quercegrossa, Basciano e Uopini fino ad entrare nelle mura da Camollia. Mentre oggi avrà lluogo la cerimonia dell’alzabandiera in Piazza (ore 10.50) dove sarà issato il tricolore consegnato dal comandante della squadriglia a cavallo il giorno della partenza da Venaria Reale. Domani poi la partenza per Grosseto. Ma ecco il programma odierno: la partenza sarà dalla Caserma Bandini, alle 9.30 la sfilata per le vie del centro storico fino a Piazza, scortati dalla Municipale. Alle 10.30 lo schieramento nel Campo, la consegna della bandiera, gli interventi delle autorità militari e del sindaco Nicoletta Fabio. Quindi dalle 11.25 il rientro, sempre per le vie del centro, alla Caserma Bandini.