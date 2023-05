Oggi specializzandi dell’area medica in gara Competizione e ricerca

Una competizione fra specializzandi dell’area medica dell’Università di Siena oggi all’Accademia dei Fisiocritici. Si tratta della prima edizione della ’Research Competition. Giornata degli Specializzandi’. Interverranno Francesco Dotta, direttore del dipartimento di Scienze mediche; Antonio Barretta, direttore generale delle Scotte e Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Sud-Est. Gli specializzandi dell’area medica e chirurgica saranno chiamati a presentare i lavori della propria scuola di appartenenza. Le presentazioni saranno divise in tre sessioni per l’area medica, l’area dei servizi clinici e per l’area chirurgica. La commissione giudicatrice segnalerà un vincitore per ogni area. Responsabili scientifici dell’iniziativa sono i professori Mario Messina e Francesco Molinaro: "Sarà una sorta di ’palestra di eloquenza’, prevista dai programmi delle nostre scuole di specializzazione".