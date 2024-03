"Oggi sit-in davanti al carcere, siamo esasperati"

"Un sit-in di protesta in piazza Santo Spirito organizzato da Sappe, Osapp, Cgil e Cisl, tutte le sigle rappresentative della polizia penitenziaria a Siena. Si svolgerà dalle 10 alle 12, saremo una ventina. Il personale è esasperato per la gravissima carenza di organici", annuncia Claudio Benzo, vice segretario regionale del Sappe, il sindacato numericamente più rappresentativo a livello locale, toscano e nazionale. "Ormai siamo assestati su numeri incredibili, sulla carta siamo 37 ma in realtà a lavoro neppure 30. Per l’esattezza 29 in quanto ci sono diverse persone assegnate a noi ma distaccate. E rischiamo di diminuire ancora. Per questo siamo arrivati all’esasperazione", sottolinea. Poi rilancia: "Un grido di dolore il nostro, attraverso il sit-in perché stiamo lavorando sotto i livelli minimi previsti da ministero e Provveditorato. Con colleghi che fanno straordinari fissi su cui sono stati operati dei tagli per cui c’è il rischio di onorarli e che non vengano retribuiti. Hanno inoltre più postazioni di servizio raggruppate. Se succede qualcosa la legge dice che chi è in servizio ’paga’ anche se deve controllare più cose contemporaneamente. E le ferie arretrate dal 2022". Benzo si sofferma sui numeri: "Ci sono 75 detenuti, una ventina in più rispetto alla capienza regolamentare. Essendo una casa circondariale arrivano qui anche diversi psichiatrici, persone con problemi sanitari che sovente risultano di difficile gestione. Senza considerare che il disagio e l’esasperazione possono comportare il rischio stress e burnout. Uno non può reggere più questa pressione. A noi nessuno pensa perché dicono che Siena il carcere è piccolino. Ma qui anche poche unità in più farebbero la differenza".

La polizia penitenziaria, dunque, con il sit-in di oggi rivendica tre priorità: "Minimo 5-6 persone da distaccare a Siena, da prendere in regione o a livello nazionale con un interpello straordinario. La seconda necessità è un tavolo tecnico con provveditorato e ministero per ridefinire la vera pianta organica di Santo Spirito perché dovrebbe essere al minimo di 57 unità. Ed infine a livello nazionale, visto che a luglio è previsto un incremento di agenti, che si tenga in debita considerazione Siena facendo in modo che vengano destinati in via definitiva e non solo distaccati".

I sindacati sono compatti e uniti, tutti gli agenti chiedono un aiuto all’istituzione. E alla città e soprattutto ai residenti "di sopportarci in questo periodo, sebbene abbiano sempre molta pazienza anche per via del movimento mezzi".

