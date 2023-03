Oggi ‘Sala Set music club’

Al via con il batterista e percussionista Enzo Zirilli la rassegna ‘Sala Set music club’, oggi alle 21 nella sala Set del Politeama di Poggibonsi. Primo appuntamento anche del ricco cartellone contemporaneo multidisciplinare Discipline(s), promosso da Fondazione Elsa con contributo MIC. Sul palco, per presentare il nuovo album "Ten past never", oltre a Zirilli, Rob Luft e Alessandro Chiappetta alla chitarra, Misha Mullov-Abbado al basso. Enzo Zirilli è considerato uno dei batteristipercussionisti più creativi e versatili delle ultime generazioni, nel panorama della musica contemporanea internazionale. Dal 1990, data del suo esordio professionale, le sue collaborazioni sono diventate innumerevoli, sia in ambito jazz, pop e world music. "Sala Set music club" è in collaborazione con Scuola Pubblica di Musica Poggibonsi Hb Music Farm. Informazioni su www.politeama.info. Discipline(s) proseguirà il 9 marzo alle 21 con lo spettacolo teatrale "Shakespearology, un’intervista immaginaria a William Shakespeare". Oltre al jazz, altro interessante appuntamento in città. Questa mattina alle 11 l’Associazione Storica Poggibonsese organizza una visita guidata al Castello della Magione, poi pranzo con la chef Laura Capezzuoli Panti alla Pubblica Assistenza.

Fabrizio Calabrese