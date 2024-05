Oggi ’Promuovi la tua musica’

Torna a Chianciano Terme il concorso ‘Promuovi la tua musica’. Oggi a partire dalle 14.30 sarà possibile accedere al PalaMontepaschi per una giornata di musica nel corso della quale si esibiranno 50 artisti: 8 band, 7 musicisti solisti e 35 cantautori e interpreti. Il format, a favore della musica indipendente emergente, ideato e prodotto dalla cantautrice Fanya Di Croce, ha già permesso a oltre tremila artisti di esibirsi dal vivo in molti teatri d’Italia. Per alcuni si sono create connessioni con realtà nazionali dello spettacolo come per Gaetano De Caro (XFactor 2023) che sarà tra gli ospiti. "Siamo felici di tornare a Chianciano Terme – afferma Fanya Di Croce – con una giornata internamente dedicata alla musica e moltissimi giovani artisti. Ciascuno di loro porta con sé la propria energia. Il fine è quello di dare spazio a chi vuole esprimersi".