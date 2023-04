Oggi processione con la ‘Sacra Spina’

Questa sera alle 21,15 il popolo della Misericordia di San Gimignano ritorna indietro di 231 anni. In cammino per le strade del vecchio borgo nella solenne processione del venerdì santo, la via dolorosa con la Croce Santa con la ‘Sacra Spina’ del Gesù morto. Di San Gimignano. Si ricorda così dentro le mura la passione nel lento cammino di fede e di devozione. La Via Crucis fra le vecchie strade, con sosta alle ‘stazioni’ con le pagine della passione e la benedizione, con la reliquia della ‘Sacra Spina’ che la storia e la chiesa mista a leggenda ne conservano il valore spirituale. Dal 1792. Passione di raccoglimento lungo via dolorosa con i fedeli delle torri e molti turisti tornati dentro le mura per questa Pasqua di ‘resurrezione’ al triste canto dello ‘Stabat Mater’. Che non rappresenta né rievocazione né spettacolo ma invece un messaggio di fede, speranza e di pace.

Romano Francardelli