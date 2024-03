Oggi primo atto dell’Albo. La lista dei cavalli arriverà nel pomeriggio. Piste, presto i lavori

di Laura Valdesi

Non resta che aspettare il primo pomeriggio per sapere se saranno più del 2023 i mezzosangue che aspirano ad arrivare in Piazza. Furono 136 i segnati un anno fa e 119 gli ammessi dopo i controlli dei veterinari. Ma gli arrivi nelle scuderie, soprattutto di soggetti nuovi, sono stati numerosi. E fanno pensare ad un piccolo boom delle iscrizioni che si concludono oggi a mezzogiorno. Intanto il Comune informa che, sempre da oggi, "i fantini che vorranno partecipare ai lavori del Protocollo equino 2024 dovranno inviare la documentazione necessaria prevista nell’ordinanza del sindaco" di un mese fa. Serve un certificato medico agonistico valido, quello di assicurazione personale contro gli infortuni, la dichiarazione di non aver riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali. Tutti documenti che i fantini dovranno inviare almeno cinque giorni prima rispetto alla data in cui galopperanno a Mociano o Monticiano e solo via Spid. "Si raccomanda di provvedere con ampio margine – sottolinea ancora il Comune – rispetto alla scadenza per evitare possibili criticità di natura tecnica".

Dieci gli appuntamenti che consentiranno ai veterinari di vedere i cavalli "impegnati", come chiesto dal capo del pool di professionisti, Carlo Alberto Minniti. Ma per farlo, è il tormentone di ogni stagione, servono piste in buone condizioni. Un fondo tenuto e lavorato. Tutto è pronto per gli interventi che, almeno a Mociano, dovranno essere fatti per primi in quanto è qui che il 19 marzo debutteranno i mezzosangue, fa sapere il Comune. Certo è che la pioggia di questi giorni rende impossibile entrare in pista per adesso con il trattore e lavorare il fondo. Bisogna attendere che il tempo migliori ma c’è lo spazio per poter fare tutto e iniziare la stagione con il piede giusto. In particolare a Monticiano dove le opere da effettuare, come ogni anno, sono più impegnative rispetto ai ritocchi necessari per Mociano.