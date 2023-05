Oggi presentazione del cartellone estivo

Oggi alle 11 nel parco della Rocca sarà presentato il novo cartellone della stagione estiva 2023 ‘Accade d’Estate a San Gimignano’. Dentro il tradizionale e lungo cartellone saranno presentate le pagine dalle rievocazioni storiche e itinerari alla scoperta della città e del suo territorio. E molto altro ancora. Cartellone pieno di appuntamenti da giugno a ottobre messo in scena e organizzato dalla cultura comunale. Il sipario si alza da metà giugno con lo spettacolo a cielo aperto dei cavalieri di Santa Fina nella pagina medievale ‘Ferie delle Messi’ e giostra dei ‘Bastoni’ e via via scorrendo, per continuare alla lirica di Puccini, dai concerti nelle chiese e nella Rocca alla Francigena Film Festival, le Nottilucente e al teatro degli Orizzonti Verticali. Il copione si ripete con a fianco l’amministrazione comunale, le associazioni culturali, le attrici e gli attori della nuova estate di San Gimignano targata 2023.

Romano Francardelli