Debutto ufficiale con i partiti di centrodestra per il candidato sindaco Emanuele Montomoli, che oggi alle 11.30 a ’La Favorita’ presenterà la coalizione che sostiene la sua corsa a Palazzo pubblico. Il tutto con gli occhi puntati a sabato, quando scenderà in pista, aprendo la campagna elettorale al teatro del Costone. Oltre a Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc, Montomoli negli ultimi giorni ha incassato anche il sostegno di Coraggio Italia (il partito di Toti e Brugnaro, ndr) e del Nuovo Psi, che apre ulteriormente l’area laico-riformista già presente nella coalizione.

"Abbiamo fissato questo appuntamrnto pubblico per chiarire che tutto il centrodestra conferma la propria linea d’azione e sostiene la mia corsa per Palazzo pubblico", evidenzia Montomoli, che da ieri sera sa chi, in base all’esito delle Primarie di centrosinistra, correrà come suo principale competitor alle amministrative di primavera.

Il tutto, mentre continuano i lavori alla sede del comitato elettorale in Piazza del Campo, la cui inaugurazione è prevista tra pochi giorni.