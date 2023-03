Oggi Montepulciano avrà il suo cocktail

Oggi nascerà ’Il cocktail di Montepulciano’, evento che animerà la giornata conclusiva della Montepulciano Cocktail Week che dall’inizio di questa settimana è stata protagonista nel territorio poliziano, frazioni comprese, con eventi nei locali che hanno visto la partecipazione di bartender e al centro temi legati al mondo della miscelazione.

Tornando al nuovo cocktail pensato per Montepulciano, oggi (ore 15.30) all’Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile si accenderà la sfida attraverso il contest a cui parteciperanno selezionati bartender. Gli ingredienti? Potranno essere al massimo cinque, legati al territorio, con due presenze fisse: il Rosso di Montepulciano e l’Amaro di Toscana di Gabriello Santoni srl.

La mattina è prevista una tavola rotonda, alle 12 sempre all’Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile in Fortezza, in cui un gruppo di esperti si confronterà con l’obiettivo di dare un nome a questa nuova bevanda. Il cocktail vincitore sarà poi proposto dai bar del territorio e chissà che con il tempo non possa diventare il ’drink del cuore’ per poliziani e turisti. La sfida del pomeriggio, aperta al pubblico, avrà una giuria composta, oltre che dai creativi che proporranno il nome del cocktail, dai titolari dei bar che hanno aderito all’iniziativa, da un rappresentante della Gabriello Santoni srl, da un rappresentante della Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana Senese, uno del Comune e uno del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. I primi tre cocktail saranno premiati. Dalle ore 17.30 presso il locale ’E lucevan le Stelle’, in piazza di San Francesco, gli ultimi appuntamenti della Cocktail Week con tanto di masterclass e dj set.

L.S.