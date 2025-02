Oggi ‘M’illumino di meno’ in Rettorato. Il rapporto dell’Alleanza Carbon Neutrality

L’Università di Siena aderisce anche quest’anno a ’M’Illumino di Meno’, la manifestazione nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2. Oggi pomeriggio alle 16.30, nell’aula magna storica del Rettorato l’evento ’Il 14 febbraio a Siena va di moda la neutralità: quella per il clima’: verrà presentato il rapporto dell’Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena, al quale l’Università ha contribuito mettendo a punto il protocollo di calcolo delle emissioni di carbonio della provincia e il calcolo stesso. La provincia ha raggiunto la neutralità climatica già dal 2011. Si terranno gli interventi di Federico Maria Pulselli, docente di Chimica dell’Ambiente e responsabile progetto REGES; Simone Bastianoni, presidente dell’Alleanza Territoriale; Francisco Zamarron di Det Norske Veritas; modera Michela Berti, responsabile de La Nazione Siena. L’appuntamento è anche l’occasione per presentare Valentino, l’avatar sviluppato dal Fab Lab dell’Ateneo con QuestIt, dispositivo in grado di rispondere alle domande sull’esperienza senese di decarbonizzazione. Al termine dell’incontro, alle 18, lo spegnimento delle luci del Rettorato.