Oggi l'omaggio a Leo Ferrè a Castellina in Chianti: 'Requiem' al Chianti Festival

Con protagonista Leo Ferré, cantautore e poeta che ha segnato più di una generazione di intellettuali, ecco l’ottimo epilogo per il programma del Chianti Festival. Con l’anarchico per eccellenza, lo spettacolo ’Requiem’, questa sera alle 21 in piazza del Comune a Castellina in Chianti, diventa evento e colpo di coda da grande pubblico. Protagonista il Trio Mediterranea con una personalissima rielaborazione dei brani che lo stesso Ferré aveva tradotto in italiano, esaltandone l’originalità e le lunghe dilatazioni strumentali. Con gli arrangiamenti e il sax di Stefano Cocco Cantini, la voce di Giuditta Scorcelletti e la chitarra di Paolo Batistini. Del resto il Chianti è la seconda patria di Ferré, qui ha vissuto molti anni (dal 1969) e qui è scomparso nel luglio del 1993. A trent’anni dalla sua morte, questo spettacolo, come tutta la sua poetica, mostra come certe sue rivendicazioni filosofiche e politiche siano ancora fortemente attuali.

Ma.Bi.