Oggi l’attesa finale di USiena Game 100 studenti alla gara fra scuole superiori

Oggi nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Siena, un centinaio di studenti delle scuole superiori si sfideranno nella finale di USiena Game, contest universitario a squadre su alcuni dei temi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La gara prevede l’assegnazione di premi che andranno a beneficio delle scuole vincitrici. L’edizione 2023 ha visto il coinvolgimento di cinque scuole - i licei Piccolimini, Galilei e Sarrocchi di Siena, l’istituto Avogadro di Abbadia San Salvatore e l’I.S.I.S. di Follonica – che lo scorso 2 marzo si sono sfidate in una prima sessione di gioco tutta digitale su temi come il cibo e la sostenibilità, la parità di genere, la salute riproduttiva. La prima manche è stata vinta dai ragazzi delle tre scuole senesi e saranno proprio i vincitori della sessione digitale i protagonisti della finalissima di oggi. In aula, oltre ai protagonisti, anche URadio, la web radio degli studenti universitari, che coordinerà il gioco. USiena Game è un’iniziativa organizzata dall’Ufficio orientamento e tutorato dell’ateneo, in seno a UniStem Day; collaborano alla realizzazione la Fondazione Tls, il Centro Europe Direct e i progetti Piano lauree scientifiche e Piano orientamento e tutorato.