"Oggi la sorte ci ha reso quanto tolto nel 2024"

Il Governatore dell’Oca Claudio Laini compare in tarda serata nei Giardini della Trieste: prima ha festeggiato la vittoria di Tittia su Diodoro con il popolo di Fontebranda, poi è stato impegnato nei preparativi del tradizionale rinfresco.

Visibilmente commosso, ammette: "In questo mio secondo anno da Governatore, oggi provo un’emozione fortissima. L’anno scorso siamo andati vicinissimi alla vittoria, che abbiamo perso solo per un metro. Ma stavolta ci siamo rifatti – sottolinea –. Diciamo che la sorte ci ha restituito tutto quello che ci aveva tolto nel 2024".

Poi l’immancabile dedica "alla famiglia e alla Contrada": "Intendo tutta la Contrada – evidenzia Laini –, in particolare la sua dirigenza, che ha sempre dato fiducia e offerto sostegno e supporto al Capitano debuttante, Duccio Cottini".

Laini spiega: "Duccio è stato eletto lo scorso dicembre e nell’ultimo anno è stato rinnovato tutto lo staff dirigenziale della Contrada. Quindi – le parole del Governatore –, si può dire che siamo un po’ tutti nuovi, quasi dei debuttanti". E ancora: "Di solito nelle Contrade questi passaggi sono abbastanza traumatici – afferma Laini –, ma qui non è stato così. Qui le cose si fanno per bene".

Il Governatore svela poi il segreto alla base del successo di ieri sera: "Abbiamo cercato di includere più anime possibili nella nuova dirigenza – conclude –, coinvolgendo sempre tutta la Contrada in ogni cosa. E questo ha dato i buoni risultati a cui abbiamo assistito oggi in Piazza del Campo".

Accanto a lui ci sono figure storiche della Contrada di Fontebranda come lo scrittore e storico dell’arte Enrico Toti, l’ex capitano vittorioso Fulvio Bruni, l’ex Governatore Francesco Cillerai. Il pensiero va invece a Stefano Bernardini, capitano vittorioso nel 2023, che è stato costretto a vedere la Carriera dall’estero, dove è volato per motivi di lavoro con il dispiacere di non poter essere accanto al suo popolo per festeggiare degnamente la vittoria. Tra brindisi, abbracci e foto di gruppo la Contrada di Fontebranda ha trascorso la notte insonne, inebriata dalla gioia, cantando e sollevando lo sguardo al cielo in segno di ringraziamento. Due i nomi nel cuore di tutti: Tittia e Diodoro.