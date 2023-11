Oggi la sfida fra Marsili e Carburo

Il giorno della singolare sfida fra il campione mondiale di pattinaggio Duccio Marsili e Carburo a cavallo è arrivato. Oggi alle 11.30 la gara si terrà nella pista di atterraggio dell’Aeroporto di Ampugnano su un tracciato di circa 150 metri. L’atleta correrà sull’asfalto mentre il fantino lancerà il suo cavallo a lato della pista, nel campo che è perfetto per l’animale. "La mia filosofia è sempre stata quella di non porsi limiti e creare sempre nuove occasioni – spiega Duccio Marsili, campione del Mondo di Pattinaggio Corsa e atleta della Polisportiva Mens sana 1871 -. Questa sfida nasce durante i giorni del Palio e sono contento che adesso sia diventata realtà. Credo sia una gara ai limiti dell’impossibile, battere un cavallo è impegnativo, ma voglio metterci il massimo, mi sono allenato apposta per cercare di riuscire nell’impresa".