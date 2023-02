Oggi la giornata di orientamento in ateneo Duemila ragazzi prenotati per l’Open day

Sono quasi duemila gli studenti prenotati per partecipare oggi all’Open Day 2023 dell’Università degli Studi. La giornata di orientamento si terrà in presenza, nelle varie sedi dell’Ateneo a Siena, Arezzo e Grosseto: la giornata si aprirà con il saluto del rettore Roberto Di Pietra ai futuri studenti, poi inizieranno le varie sessioni, due al mattino ed una nel primo pomeriggio, per permettere di prendere parte a più incontri, anche da remoto. Gli studenti delle scuole superiori, le famiglie e gli insegnanti potranno conoscere e approfondire i percorsi di studio, i servizi, le opportunità e informarsi sugli sbocchi occupazionali dei vari corsi, ma anche visitare le sedi didattiche, biblioteche e laboratori. Ci sarà la possibilità di incontrare i docenti dell’Ateneo, i giovani ricercatori e gli studenti tutor. Saranno illustrati i 33 corsi di laurea triennale e i 5 a ciclo unico e i 37 corsi di laurea magistrale che compongono l’offerta dell’Ateneo nelle sedi di Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno. Le iscrizioni sono vicine a duemila; per diversi appuntamenti non è prevista la prenotazione.