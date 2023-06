Oggi in vigore la nuova viabilità Cambia il senso di marcia Via della Costituzione è più sicura

Cambia la viabilità a Poggibonsi in un’area spesso teatro di incidenti. A partire da oggi, a livello sperimentale, entrano in vigore le modifiche tra via Montegrappa e via Redipuglia: attive le variazioni nel senso di marcia di via Giuseppe Verdi e via della Costituzione. "L’obiettivo migliorare la sicurezza - spiega il sindaco David Bussagli – dopo che negli anni sono state introdotte novità relative al funzionamento del semaforo e al rafforzamento della segnaletica verticale e orizzontale". Le valutazioni compiute dalla Polizia municipale, hanno determinato vari cambiamenti: sarà invertito il senso di marcia in via della Costituzione, nel tratto tra via Redipuglia a via Montegrappa. Di conseguenza sarà invertito anche il senso di marcia in via Verdi nel tratto tra via Montegrappa e via Redipuglia per adeguare la mobilità del quartiere e rendere facilmente raggiungibile il distretto Usl. In particolare: in via Redipuglia l’obbligo di proseguire dritto all’intersezione con via della Costituzione; in via Montegrappa direzioni consentite dritto e sinistra all’intersezione con via Verdi; in via della Costituzione obbligo di rallentare e dare la precedenza all’intersezione con via Redipuglia; in via Verdi obbligo di rallentare e dare la precedenza all’intersezione con via Montegrappa (direzioni consentite dritto e destra); in via Risorgimento obbligo di rallentare e dare la precedenza e svolta a sinistra all’intersezione con via della Costituzione. La nuova viabilità, spiega il Comune, sarà valutata per comprendere l’efficacia della sperimentazione sul fronte sicurezza.

Paolo Bartalini