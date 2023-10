Oggi in Rettorato il Matricola day con presentazione dei corsi e servizi

Oggi all’Università di Siena il Matricola Day, incontro per dare il benvenuto alle nuove matricole che in questi giorni stanno prendendo contatto con gli ambienti universitari. Ad accogliere i nuovi studenti è il rettore Roberto Di Pietra. Saranno presenti numerose realità accademiche e cittadine pronte a dare informazioni presso i desk predisposti; si terrà anche una colazione per inaugurare le attività del nuovo anno accademico. Fra i punti informativi predisposti ci saranno quelli degli studenti Tutor, delle rappresentanze studentesche, del Comune di Siena, dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, di Intesa Sanpaolo, istituto tesoriere dell’Ateneo, del Centro Universitario Sportivo CUS, dell’Accademia Chigiana, di Sei Toscana, delle Associazioni per la donazione del sangue e del Coro di Ateneo. Ad animare l’evento ci sarà anche uRadio, la web radio degli studenti. "Il Matricola Day - sottolinea il rettore – vuole essere la giornata nella quale l’Università di Siena dà in benvenuto ai nuovi studenti presentando i propri percorsi e servizi. Un momento di accoglienza per avviare un percorso insieme". Nel pomeriggio le attività nelle diverse sedi dipartimentali.