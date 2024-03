Oggi il vittorioso Zio Frac: "Cambio generazionale"

"Incide l’assenza di Violenta? E’ una decisione del proprietario, prima di tutto va rispettata. Per quanto riguarda la Festa manca ovviamente una pedina importante. I cavalli buoni ’portano’ altri cavalli buoni. Se cominci a levarli da subito potrebbe essere una decisione già presa", osserva il capitano della Giraffa Guido Guiggiani, da sempre favorevole a prendere i migliori. Inevitabile pensare al ’competitor’ di Violenta, Anda e Bola. "Per ora non ha vinto niente – ribatte Guiggiani –, certo ha fatto vedere tanto. Ma per me è dentro sicuro, anche se la Giraffa ad ora non corre. Abbiamo capito comunque che molta differenza fra i cavalli non viene apprezzata nel Palio per cui alla fine mi sono fatto una ragione. E’ inutile scontrarsi contro i mulini a vento se poi trovi una diversità sostanziale fra i cavalli. Ci sono comunque nomi nuovi che, potenzialmente, possono fare bene. Potrebbe venire fuori una nuova Violenta. E’ molto prematuro parlarne ora. C’è un cambio generazionale sui fantini ma anche sui cavalli c’è un bel salto. Zio Frac è un ottimo cavallo, potrebbe rientrare Tale e quale, un po’ da lavorarci c’è. Vediamo come va la stagione di corse", aggiunge Guiggiani.

La cronaca delle previsite di ammissione all’Albo parla di due sole assenze – Violenta appunto e Brivido baio –, presenti tutti gli altri. Da quelli di Tamurè – Ares Elce e Compilation, per esempio – ai tanti di Carburo, in primis il vittorioso Tale e quale, nel tardo pomeriggio i nomi nuovi di Tempesta e Shardana. La commissione veterinaria non ha cambiato metodo: visita per gli esperti e poi trotto, per i soggetti mai visti naturalmente misure e valutazione della morfologia. Oggi si replica: arrivano al Ceppo Zio Frac più Anda e Bola, alle 17 c’è Tittia con Viso d’Angelo.

La.Valde.