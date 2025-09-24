Oggi il giorno di Steve McCurry. Laurea in ’linguaggi dell’immagine’

Oggi all’Università di Siena è il giorno di Steve McCurry. L’ateneo conferirà al maestro della fotografia contemporanea la laurea magistrale ad honorem in ’Antropologia e linguaggi dell’immagine’, quale straordinario narratore che, attraverso le immagini, ha saputo raccontare e indagare la storia, la cultura e la natura dell’uomo.

La cerimonia inizierà alle 11 nell’aula magna del Rettorato: dopo il saluto e l’introduzione portati dal rettore Roberto Di Pietra, il direttore del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Francesco Marangoni, darà lettura delle motivazioni del riconoscimento e il professor Fabio Mugnaini, docente di Discipline antropologiche terrà quindi la Laudatio.

Inedita e coinvolgente la lectio magistralis scelta da Steve McCurry, che terrà un colloquio con Biba Giacchetti, fondatrice dell’Agenzia Sudest57, collaboratrice e amica personale del fotografo, dal titolo ‘La vita dietro L’obiettivo. Una conversazione tra amici sul suo percorso, la fotografia e il futuro’.

Nato a Philadelphia nel 1950, Steve McCurry si è laureato in Cinematografia e Teatro all’Università della Pennsylvania, prima di iniziare la carriera come fotografo freelance alla fine degli anni ’70, realizzando reportage dall’India e dall’Afghanistan, due paesi con cui il suo lavoro è profondamente identificato.

La svolta è arrivata nel 1979, quando McCurry è riuscito a entrare nelle zone afghane controllate dai mujahidin poco prima dell’invasione sovietica, portando poi in salvo i rullini delle fotografie nascosti tra le cuciture dei vestiti. D’allora spazia tra conflitti, crisi ambientali, antiche tradizioni e cultura contemporanea, ma mantiene sempre l’elemento umano che ha reso celebre l’immagine della ’Ragazza Afghana’, pubblicata sulla copertina del National Geographic nel 1985.