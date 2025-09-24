Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Siena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Feriti officinaFunerale BazzaniPizzerie Gambero RossoMorta in casaCaro colazione
Acquista il giornale
CronacaOggi il giorno di Steve McCurry. Laurea in ’linguaggi dell’immagine’
24 set 2025
PAOLA TOMASSONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Oggi il giorno di Steve McCurry. Laurea in ’linguaggi dell’immagine’

Oggi il giorno di Steve McCurry. Laurea in ’linguaggi dell’immagine’

Oggi all’Università di Siena è il giorno di Steve McCurry. L’ateneo conferirà al maestro della fotografia contemporanea la laurea magistrale...

Oggi all’Università di Siena è il giorno di Steve McCurry. L’ateneo conferirà al maestro della fotografia contemporanea la laurea magistrale...

Oggi all’Università di Siena è il giorno di Steve McCurry. L’ateneo conferirà al maestro della fotografia contemporanea la laurea magistrale...

Oggi all’Università di Siena è il giorno di Steve McCurry. L’ateneo conferirà al maestro della fotografia contemporanea la laurea magistrale ad honorem in ’Antropologia e linguaggi dell’immagine’, quale straordinario narratore che, attraverso le immagini, ha saputo raccontare e indagare la storia, la cultura e la natura dell’uomo.

La cerimonia inizierà alle 11 nell’aula magna del Rettorato: dopo il saluto e l’introduzione portati dal rettore Roberto Di Pietra, il direttore del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Francesco Marangoni, darà lettura delle motivazioni del riconoscimento e il professor Fabio Mugnaini, docente di Discipline antropologiche terrà quindi la Laudatio.

Inedita e coinvolgente la lectio magistralis scelta da Steve McCurry, che terrà un colloquio con Biba Giacchetti, fondatrice dell’Agenzia Sudest57, collaboratrice e amica personale del fotografo, dal titolo ‘La vita dietro L’obiettivo. Una conversazione tra amici sul suo percorso, la fotografia e il futuro’.

Nato a Philadelphia nel 1950, Steve McCurry si è laureato in Cinematografia e Teatro all’Università della Pennsylvania, prima di iniziare la carriera come fotografo freelance alla fine degli anni ’70, realizzando reportage dall’India e dall’Afghanistan, due paesi con cui il suo lavoro è profondamente identificato.

La svolta è arrivata nel 1979, quando McCurry è riuscito a entrare nelle zone afghane controllate dai mujahidin poco prima dell’invasione sovietica, portando poi in salvo i rullini delle fotografie nascosti tra le cuciture dei vestiti. D’allora spazia tra conflitti, crisi ambientali, antiche tradizioni e cultura contemporanea, ma mantiene sempre l’elemento umano che ha reso celebre l’immagine della ’Ragazza Afghana’, pubblicata sulla copertina del National Geographic nel 1985.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata