Oggi il debutto Guild Siena. Apre l’hub della longevità

Apre ufficialmente oggi Guild Siena, progetto di ’Senior living’ completamente inedito in Italia: non è infatti una casa di cura né una clinica privata e nemmeno solo real estate, ma è un nuovo modo di vivere teso a una longevità sana, indipendente, sociale e partecipata. Frutto della joint venture tra gli operatori internazionali Guild Living e Specht Group Italia, Guild Siena nasce dal complesso di via di Malizia, in origine destinato a diventare un residence ma poi rimasto abbandonato per anni. La creazione della prima ’Guild Community’ è dunque prima di tutto un intervento di rigenerazione e riqualificazione del territorio. A Malizia sono state create soluzioni abitative qualificate e improntate al benessere fisico, cognitivo ed emotivo delle persone over 65, attive e indipendenti. La location, immersa in un parco di quasi 4 ettari e con vista diretta sul centro storico di Siena, prevede 83 appartamenti dal design elegante e contemporaneo e un’ampia superficie destinata alle zone comuni: area living, ristorante e bar, centro benessere, palestra e piscina, locali destinati ad attività culturali e di intrattenimento, ma soprattutto finalizzate a promuovere relazioni, amicizie e affetti che restano la prima terapia contro l’invecchiamento. I vari appartamenti sono pensati per ospitare una o due persone per un minimo di un mese di permanenza, con la possibilità di usufruire di servizi personalizzabili. Guild Siena è concepita come un Hub di longevità: tutti i servizi e le attività sono aperti al pubblico, non sarà quindi una realtà esclusiva, ma sarà integrata con la comunità locale.

La qualità dei servizi offerti è garantita dalle prestigiose partnership e consulenze attivate: c’è la Fondazione Valter Longo con il suo team di biologi molecolari e nutrizionisti; c’è il professor Andrea Ungar, geriatra e cardiologo, presidente della Società Italiana Gerontologia e Geriatria. Inoltre è attivo un filo diretto con Life3A, studio internazionale di Architettura e Interior Design, focalizzato sulla progettazione di soluzioni di Senior Age Living. La direzione di Guild Siena, in qualità di general manager, è stata affidata invece a Pierluigi Sassano.

Il taglio del nastro dell’Hub senese della longevità è previsto oggi alle 16,30 alla presenza dei vari partner del progetto.

C.B.