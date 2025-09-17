Oggi i funerali di Cottini. L’appello della famiglia:: "Partecipate in moto"

Saranno celebrati oggi alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria della Pace, a Chiusi Scalo, i funerali di Gabriele Cottini, il 38enne pilota motociclistico che ha perso la vita domenica, a Cremona, in una gara di velocità. In coincidenza con le esequie, il Comune di Chiusi, in segno di rispetto, ha proclamato il lutto cittadino, mentre la famiglia ha invitato tutti coloro che possono a partecipare in moto, per accompagnare Gabriele, si legge sui social, "nel suo ultimo viaggio tra fratelli di strada e motori accesi".

La salma è rientrata ieri da Cremona, accompagnata dai familiari; il feretro è stato esposto nella chiesina adiacente a quella che accoglierà la celebrazione. A ricordare Gabriele è lo zio Mario (anzi ‘ziaccio’, come affettuosamente lo chiamava il nipote), per 40 anni vigile del fuoco, ora consigliere comunale. "Era un ragazzo d’oro, sempre sorridente, allegro, gioviale – dice Cottini –, le moto erano la sua vita, senza non sarebbe potuto stare. Se n’è andato facendo quello che gli piaceva di più".

In questi giorni, a Chiusi, si avverte chiaramente il cordoglio per il tragico fatto, il dolore passa anche attraverso simboli apparentemente ordinari, come la presenza del furgone per le gare di Gabriele, che era sempre parcheggiato davanti alle scuole medie della stazione, e che ora rimane come una ‘scheggia’ di memoria.

Residente a Città della Pieve (Umbria), Cottini era un pilota esperto, veloce, con alle spalle una carriera lunga (ha iniziato a correre a 8 anni, con le minimoto) e costellata di successi.

È ormai chiara anche la dinamica dell’incidente, verificatosi durante il primo giro della Dunlop Cup 600: Cottini era al comando del gruppo, è stato sbalzato dalla moto, è ricaduto in pista, due piloti che lo inseguivano sono riusciti ad evitarlo, il terzo lo ha investito, colpendolo nell’unico punto che le protezioni lasciano scoperto, il collo. Accertata la gravità delle sue condizioni, il pilota sarebbe stato portato via d’urgenza, al più vicino ospedale. L’impatto, nonostante i tentativi dei sanitari, non gli ha lasciato scampo.

Diego Mancuso