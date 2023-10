Oggi gli screening nel Villaggio della Salute. I punti allestiti da Asl, volontariato e Lilt

Oggi la giornata di chiusura del Festival della Salute dedicata agli screening gratuiti per la cittadinanza, dalle 9 alle 13 nel Villaggio della Salute allestito in piazza del Mercato, sotto il Tartarugone: sarà possibile sottoporsi a screening della vista, controlli elettrocardiografici grazie a Siena Cuore, screening dermatologici e consulenze oncologiche effettuate da Lilt. Con l’Asl sud est e con le associazioni di volontariato Anpas, Cri, Misericordie, sarà possibile inoltre eseguire lo screening gratuito per l’epatite C: un’infezione pericolosa perché la malattia spesso decorre senza sintomi per anni ma col tempo può diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Se diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono molto elevate. Inoltre sarà possibile raccogliere informazioni su discipline olistiche (massaggi, riflessologia, percorsi spirituali, yoga e meditazione) promossi dall’associazione culturale Centro Discipline Benessere. Disponibile anche un punto informativo su stili di vita e benessere psicologico a cura della Asl Tse e uno stand sulla medicina del viaggiatore, con i consigli utili per viaggiare sicuri.