Oggi flash mob contro il ‘tubone’

"L’Elsa, il nostro fiume, è in pericolo"! E’ il grido d’allarme lanciato dal Coordinamento Salviamo l’Elsa per invitare i colligiani al flash mob contro il ‘tubone’, che ha organizzato per oggi alle 17 in piazza Arnolfo di Cambio. "Se il progetto approvato dalla Regione diventasse esecutivo – afferma una nota del coordinamento – molte zone di Colle saranno oggetto di importanti scavi con possibili danneggiamenti delle Gore, incredibili manufatti di origine medievale. Ma soprattutto, nei mesi estivi il prelievo del 50 per cento dell’acqua ridurrebbe la portata del fiume nel suo tratto più bello, impattando pesantemente sul suo valore ecologico, paesaggistico e di fruizione collettiva". In piazza sarà allestito un punto informazioni e sarà possibile firmare su moduli cartacei la petizione contro il progetto.