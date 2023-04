Oggi fate festa perché vi sentite più liberi

Pino Di Blasio

Ha ragione Adele Grisendi, già sindacalista Cgil e vedova di Giampaolo Pansa, quando ricorda a tutti quei politici, di tutti gli schieramenti, che "il mondo va avanti e non ha senso guardarsi sempre indietro". Il presidente del Senato Ignazio La Russa oggi probabilmente coverà il suo rancore nostalgico nella piazza di Praga dove si ricorda Ian Palach. Gli altri italiani, in qualunque modo la pensino, dedicheranno un pensiero, fugace o profondo, al giorno di festa, quasi 80 anni dopo la rinascita di un Paese libero. Dove c’è anche la libertà di leggere la Costituzione e rileggere la storia con le lenti da miope di chi non mette a fuoco eventi lontani. Peccato che siano gli occhiali indossati dalla seconda carica dello Stato.