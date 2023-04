Oggi è peggio di ieri e meglio di domani

Pino Di Blasio

Continuo a pensare che il basso tasso di natalità evidenziato dall’Istat per la provincia e, soprattutto, per Siena, sia un allarme da inserire tra le priorità della campagna elettorale. Collegato al tema dell’Università, perché i bambini e i giovani sono coloro che assicurano il futuro di un Paese. Non a caso Israele, che ha un tasso di natalità quasi triplo rispetto all’Italia (2,90 rispetto a 1,24), ha un Pil procapite di 54.843 dollari contro 51mila. E’ la prospettiva a fare la differenza. In Israele la popolazione è convinta che oggi sia meglio di ieri e peggio di domani. A Siena e in Italia, dove la storia e la rendita hanno troppo peso, pensiamo che oggi sia peggio di ieri e meglio di domani.