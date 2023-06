Oggi e domani visite guidate straordinarie alla chiesa del Refugio

In questo fine settimana i luoghi ’Aperti per voi’ del Touring Club Italiano si animano per ’Aperti per voi sotto le stelle, con aperture prolungate e straordinarie ed eventi speciali. A Siena oggi e domani si potrà andare alla scoperta dei tesori di San Raimondo al Refugio, in via del Refugio, con l’accoglienza dei soci volontari Touring e visite guidate a cura della Fondazione Conservatori Riuniti (oggi alle 11 e alle 16,30, domani alle 11).

L’iniziativa si effettua in tutta Italia a cura dei soci volontari del Touring, per conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese.