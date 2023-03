Oggi e domani vanno in scena ‘Gli Sconvolti’

In scena il teatro popolare toscano. Come sempre le risate sono assicurate e il divertimento garantito. Oggi alle 21,30 e domani alle 17 al Teatro Regina Margherita di Marcialla, frazione nei dintorni di Poggibonsi, la Compagnia toscana ‘Gli Sconvolti’ presenta "Finché Berta non ci separi". Due atti comici di Barbara Melani e Tiziana Bettazzi. Anni ’20, Oltrarno fiorentino. Può un’allegra accompagnatrice intascare "onestamente" il lascito milionario della pro zia Cesira, una pia religiosa, devotissima alle Suore Carmelitane Scalze? Certamente.